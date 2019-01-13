Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Пасху

13.01.2019 12:07

В Кабинете министров Украины приняли решение о перенесении рабочих дней в 2019 году, передает replyua.net.

Согласно постановлению, в 2019 году суббота 11 мая будет рабочая вместо вторника 30 апреля. Таким образом будет много выходных. 28 апреля - Пасха, то есть, понедельник выходной, затем вторник будет отрабатываться, а 1 мая среда снова выходной. В итоге получаются выходными - 27, 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Понедельник 30 декабря будут дорабатывать в субботу 21 декабря, а выходной 31 декабря - в субботу 28 декабря.