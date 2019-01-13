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Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила украинцам, как правильно понимать действие закона о так называемом «согласии на секс» и пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.
Чиновница выразила удивление, что простое понятие «согласие на секс» вызвало опасения о массовых обвинениях в насилии. Супрун уточнила:
«Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилия в семье».
При этом она предложила разобраться, что именно означает согласие на секс и почему так важно расширение понятий «сексуальное насилие» и «изнасилование». Супрун уточнила:
«Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии».
Также, она уточнила что отныне насильники будут виновны в том, что не получили не только однозначного конкретного согласия на секс и на любые унизительные действия в отношении жертвы. Она подчеркнула:
«О важности согласия на секс — уже классическим есть пример с чаем в известном видео, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы. Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, секс
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