Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»

13.01.2019 12:25

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила украинцам, как правильно понимать действие закона о так называемом «согласии на секс» и пояснила действие новых поправок в Уголовном кодексе относительно насилия и изнасилования. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Чиновница выразила удивление, что простое понятие «согласие на секс» вызвало опасения о массовых обвинениях в насилии. Супрун уточнила:

«Бурные дискуссии в соцсетях и панические заголовки в некоторых СМИ продемонстрировали, на первый взгляд простые истины, которые вызывают очень много вопросов в обществе. Хуже всего, что подобные недоразумения между партнерами и могут приводить к ужасным последствиям, в частности насилия в семье».

При этом она предложила разобраться, что именно означает согласие на секс и почему так важно расширение понятий «сексуальное насилие» и «изнасилование». Супрун уточнила:

«Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же, если лицо было в беспомощном состоянии».

Также, она уточнила что отныне насильники будут виновны в том, что не получили не только однозначного конкретного согласия на секс и на любые унизительные действия в отношении жертвы. Она подчеркнула:

«О важности согласия на секс — уже классическим есть пример с чаем в известном видео, которое перевели на украинский язык центр Женские перспективы. Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?».

Источник: https://donpress.com