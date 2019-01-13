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Зеленский поразил украинцев откровенным признанием

13.01.2019 10:44
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Зеленский поразил украинцев откровенным признанием

Украинский ведущий, популярный артист, лидер Студии «Квартал 95» Владимир Зеленский рассказал кем должен быть Президент Украины.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Дмитрию Гордону.

Так Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, каким должен быть Президент Украины:

«За меня краснеть могу только я. Только я один. Я никому не позволю чтобы кто-то разочаровался во мне. Мне будет страшно. Мне будет стыдно. И вообще это перечеркнет все мои желания жить дальше и что-то делать… Президентом Украины должен быть просто порядочный человек.», — заявил Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о потере друзей в РФ – он признал тот факт, что российские коллеги просто перестали с ним общаться.

Об этом украинский актер и шоумен заявил в интервью одному из европейских изданий:

«Большинство российских коллег перестали с нами общаться – они сами приняли это решение. В Юрмале я никого не встречаю – похоже, они обходят нас стороной, опасаясь нашей проукраинской позиции», — сказал Владимир Зеленский.

Но Владимир Зеленский все же поздоровается в ответ, если кто-то из «утраченных» товарищей протянет ему руку:

«Но если подойдет, то есть же некий уровень интеллигентности: если с тобой здороваются – надо здороваться, если подают руку – подавать в ответ. Прежде всего, к людям надо относиться, как к людям. И в сложных случаях просто не переходить на политические аспекты в беседе. Есть разные точки зрения. Увы, мы не всегда умеем уважать позиции друг друга», — заключил артист.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
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