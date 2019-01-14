Индивидуальный подход: как государство поможет найти работу мечты

14.01.2019 13:45

С января 2019 году в Украине во всех государственных центрах занятости начали работу карьерные советники – их задача состоит в помощи каждому желающему эффективно трудоустроиться. Реформа, которая разрабатывалась с участием специалистов из Международной организации труда, ориентирована на индивидуальный подход к безработному клиенту и призвана устранить бумажную волокиту. Центр общественного мониторинга и контроля узнал, как нововведение будет действовать в Украине.

От излишней бюрократии – к реальному трудоустройству

Многие дипломированные специалисты жалуются на проблемы с поиском достойной работы. Только в Киеве на учет Государственной службы занятости (ГСЗ) в прошлом году стали почти 14 тысяч выпускников. Из них 11,6 тысячи получали образование в вузах. Специалисты констатируют, что помощь родных и знакомых до сих пор остается самым популярным методом по поиску работы в Украине – для всех категорий безработных, даже имеющих значительный опыт.

Государство решило отреагировать на ситуацию на рынке труда реформированием службы занятости с участием зарубежных коллег. По словам эксперта Международной организации труда Валли Корбанезе, сотрудники этого органа отныне переходят от бюрократии к установлению партнерских отношений между работодателями и соискателями.

«Новая модель обслуживания Государственной службы занятости основывается на профилировании личных потребностей, индивидуальном планировании занятости. До сих пор все внимание сотрудников ГСЗ было направлено ​​на сбор данных и заполнение форм», – отметила она.

Проектный менеджер Офиса реформ Ольга Макогон добавила, что отныне основные усилия сотрудников центров занятости будут направлены на трудоустройство клиента, а не на контроль выплат материальной помощи.

План для сознательного поиска работы

Главная задача карьерного советника, как объяснили в Министерстве соцполитики, – обеспечение индивидуального подхода к каждому клиенту службы занятости. Чиновники убеждены, что эти изменения повысят качество услуг по планированию карьеры, поскольку будут учитывать реальные возможности и желания соискателей.

Для эффективного поиска будут составляться планы-программы, согласно которым сотрудник центра занятости поможет клиенту определить навыки и преимущества на рынке труда для самостоятельного поиска работы. Советы будут касаться подготовки к собеседованиям, составления резюме, выбора учебных заведений или курсов для повышения компетентности.

Кроме того, карьерный советник будет консультировать клиента по разработке долгосрочных планов профессионального роста и учить работать с психологическими трудностями.

«Он сможет увидеть препятствия, которые стоят перед клиентом на рынке труда в момент трудоустройства, и поможет преодолеть их. Этот человек будет вашим помощником каждый раз, когда бы вы не вернулись в службу занятости», – отметила Валли Корбанезе.

Согласно правительственной программе, карьерный советник станет звеном, которое свяжет соискателя с потенциальными работодателями, образовательными учреждениями или частными агентствами занятости.

Достойная зарплата вместо денежной помощи

Сейчас в Минсоцполитики констатируют, что уровень безработицы в Украине начал постепенно снижаться, чему поспособствовало постепенное повышение зарплат.

«Без предоставления людям возможности потреблять больше и без создания спроса отсутствует возможность развития экономики, поэтому доходы людей должны расти опережающими темпами», – отметил министр социальной политики Андрей Рева.

В правительстве подсчитали, что для стабилизации рынка труда средняя зарплата в Украине должна быть не менее 15 тысячи гривен – на этот уровень государство планирует выйти за три года. Во власти также призывают работодателей повышать уровень окладов, чтобы остановить отток квалифицированных кадров за границу.

«У нас есть два пути: или «железный занавес» образца Советского Союза, или повышение зарплат внутри страны», – заявил Президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса в октябре прошлого года.

По данным Госслужбы занятости, в Украине чаще всего ищут работу выпускники юридических отраслей, социальных и гуманитарных наук. Поэтому эксперты советуют абитуриентам быть более прагматичными в выборе специальности и ориентироваться на потребности рынка. Они выделяют шесть профессиональных сфер, которые являются лидерами по количеству вакансий в Украине. Это «IT», «Торговля», «Производство, Инженеры, Технологи», «Продажи – Клиент-менеджмент».

Между тем опытным специалистам кадровики советуют научиться презентовать себя работодателям, не бояться повышать квалификацию и постоянно развивать свои навыки, поскольку рынок труда постоянно меняется.

Собственно, институт карьерного советника имеет цель помочь клиентам центров занятости правильно оценить состояние рынка труда, чтобы найти соответствующую потребностям и желаниям работу. Как отмечают специалисты, теперь эти учреждения могут предложить гораздо больше, чем временную финансовую помощь, а именно: действенную программу по трудоустройству, которая повлияет на уменьшение количества безработных, а, следовательно, и на экономический рост в стране.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля