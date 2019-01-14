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Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки

14.01.2019 17:48
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Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки

Крымский полуостров все больше напоминает военную базу. По этому поводу высказался эксперт Борис Бабин, который рассказал тревожную информацию о возможном перебросе ядерного оружия на Крымский полуостров. Весь мир переживает по поводу ядерной угрозы со стороны стран-агрессоров.

На этом фоне выделилась Российская Федерация, которая захватила Крым и начала превращать его в свою военную базу.

Теперь же по поводу реального переброса в Крым ядерного вооружения рассказал эксперт по международному праву Борис Бабин, передает издание "Диалог.UA". "В 2019-2020 годах откроется железнодорожное сообщение через мост на Крымском полуострове. Это поспособствует изменению логистики, усилив военные структуры в Крыму.

Войска России будут перебрасываться туда с еще большей легкостью", - сообщил эксперт. Бабин отмечает, что российские стандарты предусматривают перевозки ядерных боеголовок с помощью железнодорожного транспорта. "Это подход Российской Федерации. Этот механизм состоит из многих комплексов, которые предусматривают безопасность транспортировки. В этом, безусловно, Россия права, так как при плохой транспортировке ядерные боеголовки могут взорваться, и тогда ближним к Крыму странам будет совсем худо", - подытожил Бабин.

 

Источник: https://www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие
 
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