- Киев засекретил санкционный список против России18:00
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки 17:48
- «Несогласных будут придушивать»: Прилепин рассказал новую страшилку о ПЦУ17:31
- Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только17:15
- Подрыв моста в Крым: в России дали понять, что с Керченским мостом не все в порядке17:00
- Назван самый комфортный для проживания украинский город16:30
- Надо бороться, чтобы этого не случилось, – командующий армии Литвы о худшем сценарии для Украины16:20
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- Исторический документ в Украине: где можно прочитать текст Томоса15:47
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки
Крымский полуостров все больше напоминает военную базу. По этому поводу высказался эксперт Борис Бабин, который рассказал тревожную информацию о возможном перебросе ядерного оружия на Крымский полуостров. Весь мир переживает по поводу ядерной угрозы со стороны стран-агрессоров.
На этом фоне выделилась Российская Федерация, которая захватила Крым и начала превращать его в свою военную базу.
Теперь же по поводу реального переброса в Крым ядерного вооружения рассказал эксперт по международному праву Борис Бабин, передает издание "Диалог.UA". "В 2019-2020 годах откроется железнодорожное сообщение через мост на Крымском полуострове. Это поспособствует изменению логистики, усилив военные структуры в Крыму.
Войска России будут перебрасываться туда с еще большей легкостью", - сообщил эксперт. Бабин отмечает, что российские стандарты предусматривают перевозки ядерных боеголовок с помощью железнодорожного транспорта. "Это подход Российской Федерации. Этот механизм состоит из многих комплексов, которые предусматривают безопасность транспортировки. В этом, безусловно, Россия права, так как при плохой транспортировке ядерные боеголовки могут взорваться, и тогда ближним к Крыму странам будет совсем худо", - подытожил Бабин.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оружие
- Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»
- В Крыму российские войска захватили украинского командира Демьяненко
- Крым начинает процесс воссоединения с Россией, заявил первый вице-премьер
- В 2016 году произошел крах фундаментальных политических мифов РФ - полобозреватель
- Как в Крыму растят будущих "путинят" (ВИЕО)
- Чудова новина з ООН: незважаючи на спротив РФ, український проект резолюції по Криму підтримали
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- В Горловке боевики «ДНР» поле ухода из дома престарелых оставили заграждения из ящиков15:15
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники 14:30
- В ОРДО назвали дороги с временным ограничением движения14:15
- "Легализация" Путиным "ДНР/ЛНР" и выдача паспортов РФ: на Донбассе прошло совещание – громкие подробности14:02
- Правозащитница рассказала о сложностях с удостоверениями пенсионеров-переселенцев11:40
- В Докучаевске обстрелом поврежден многоквартирный дом11:25
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий 11:08
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году 10:49
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео10:30
- Киев засекретил санкционный список против России18:00
- Ядерное оружие РФ в Крыму: когда Россия перебросит на полуостров свои боеголовки 17:48
- «Несогласных будут придушивать»: Прилепин рассказал новую страшилку о ПЦУ17:31
- Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только17:15
- Подрыв моста в Крым: в России дали понять, что с Керченским мостом не все в порядке17:00
- Китаянка перестала слышать мужские голоса - редкое заболевание16:40
- Назван самый комфортный для проживания украинский город16:30
- Надо бороться, чтобы этого не случилось, – командующий армии Литвы о худшем сценарии для Украины16:20
- Новым рекордсменом Instagram стало яйцо16:10
- Ветеран АТО объяснил, как нужно поступать со сторонниками «русского мира»16:00
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО