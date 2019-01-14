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«Как Волочкова»: Тимошенко удивила украинцев новым образом

14.01.2019 20:45
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«Как Волочкова»: Тимошенко удивила украинцев новым образом

В соцсетях вызвал бурную реакцию снимок лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на котором она задумчиво выглядывает из окна. Соответствующее фото Тимошенко выложила на своей странице в Facebook.

Так блогер Евгений Чурсин сравнил Юлию Тимошенко с бывшей балериной и нынешней эпатажной светской львицей Анастасией Волочковой. В Facebook он добавил два снимка, на которых Тимошенко и Волочкова запечатлены фотографом в анфас.

«Совпадение? Не думаю!» — написал блогер.

В соцсетях пользователи с юмором комментируют фото, представляя Тимошенко то на Мальдивах, то на шпагате, как знаменитая россиянка.

Некоторые пользователи заявили, что Волочкова и Тимошенко — «как две сестры».

«Смех смехом, но это в свое время были одни из красивейших женщин. Да и сейчас отлично выглядят для своих лет», — пишет пользователь Сети Тома Томча.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: политика, Донбасс, имидж, образ, Тимошенко
 
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