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Коммунальные тарифы рухнули в Украине: что будет с переплатой
Национальная комиссия неожиданно отменила свое решение по повышению тарифов на электроэнергию: так ли все солнечно
Национальная комиссия, которая является регулятором в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) 11 января 2019 года приняла решение об отмене своего постановление от 21 декабря 2018 №2010.
Как стало известно данная отмена опустит тариф на свет в местах общего пользования до уровня тарифа, распространяемого на квартиры. Как сообщается данный документ затронет интересы и юридических лиц и украинского населения в целом.
Однако стоит отметить, что квитанции с «новыми» расчетами уже начали приходить в ОСМД. Эти квитанции оплачивались нерегулярно, ожидая подобного решения от НКРЭКП. Тем не менее уже успела поступить оплата по новым расчетам. О том, куда денут деньги которые «в избытке» рассказал координатор ОО «Экспертная платформа по энергоэффективности» Игорь Черкашин.
«Есть процедура перерасчета. Скорее всего, переплата будет зачислена в счет будущих периодов. Те, кто не заплатил, должны обратиться за новым счетом после вступления в силу этого акта регулятора», -комментирует ситуацию я тарифами эксперт.
По итогам решения Нацкомиссии вместо завышенных вдвое тарифов, электроэнергию для мест общего пользования будет считать, как «для населения», по стандартным 1,68 грн/кВт.
Так же стоит подчеркнуть, что отмена нового тарифа и приравнивание цены к «квартирной» электроэнергии вступит в силу только после официального обнародования данного решения.
Стоит отметить, что такой «откат» который возник постфактум рассылки квитанций вызывает ряд вопросов.
«Пока больше непонятно — останется ли многотарифный учет и двухтарифный учет на этом потребителе. С многотарифным учетом сложнее — его отменили другим документом, и не пересматривали. А на этом много делалось расчетов, как в освещении, так и в отоплении с ГВС внутри домов. По тарифу ОСМД приравняли к населению. Тут все понятно. А вот по использованию многотарифного учета, мне не понятно. В другом постановлении регулятора сказано, что многотарифным могут пользоваться только физлица, а все юрлица (ОСМД) должны на рынке покупать», — поделился своим мнением Игорь Черкашин.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, тариф, коммунальные услуги, переплата
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