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Миллионы украинцев не смогут проголосовать на выборах
В СМИ уже много писали о закрытии избирательных участков в РФ. Но при этом мало кто задумывается, что в Восточной и Западной Европе, где трудятся миллионы украинских мигрантов, почти нет избирательных пунктов. Об этом рассказал глава КИУ Алексей Кошель.
По приведенным им сведениям, на предыдущих выборах избирательные участки в Российской Федерации посетили 1,3 тысячи граждан Украины.
Алексей Кошель отметил, что на территории России десятками лет использовалась спекулятивная система, которой вовсю пользовались украинские политики. Например, в 2004-м в обход закона там хотели открыть 650 избирательных участков.
Председатель КИУ акцентировал, что в странах Евросоюза, где находятся миллионы заробитчан, избирательных участков почти нет. Например, чтобы из деревеньки в Италии добраться до избирательного участка в столице, необходимо проехать несколько сотен километров и потратить не менее 50 евро. Поэтому необходимо создавать дополнительные участки, чтобы дать возможность украинцам за границей проголосовать.
По результатам соцопроса, проведенного Центром социального мониторинга, проголосовать на выборах готовы 77,8% опрошенных украинцев. Около 18% признались, что вообще не пойдут голосовать. Примерно 5% еще не определились.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, выборы, голосование, выборы президента
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