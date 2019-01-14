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Пенсии в Украине пересчитают три раза: как вырастут выплаты
Пенсии в Украине в 2019 году в связи с индексацией и изменением прожиточного минимума будут пересматривать трижды. Повышение затронет 9 млн пенсионеров.
Насколько вырастут выплаты и по какому принципу будет проходить повышение пенсий, рассказала эксперт "Реанимационного пакета реформ" по вопросам пенсионной системы Галина Третякова, передает Обозреватель.
Эксперт напомнила, что с 1 января прожиточный минимум поднялся на 62 грн. Соответственно, те, кто имел минимальную пенсию, получит на 62 грн больше.
Следующая такая индексация, по ее словам, будет происходить с 1 марта.
"Как только Госкомстат даст нам информацию относительно роста фонда зарплаты в 2018 году, правительство возьмет от этой величины половину (например, если рост будет 26%, то 13%) и половину от 9% инфляции (например, 4,5%). Тогда индексация суммарно составит 17,5%. Как только мы получим точные цифры, каким будет рост фонда зарплаты, эти величины могут быть уточнены... И с 1 марта для более 9 млн пенсионеров эта сумма будет индексирована", – объяснила она.
Третякова уточнила, что индексация будет проходить по формуле, принятой в октябре 2017 года, поэтому повышение коснется не всех: "Там некоторые пенсии превышали эту формулу. Поэтому у тех, у кого пенсия больше, чем по формуле, даже с индексацией, останется сегодняшняя величина пенсии".
Эксперт также объяснила, по какой формуле рассчитываются пенсии для всех украинцев.
"3894 грн – средняя зарплата за предыдущие три года перед 2018 годом. Она множится на коэффициент трудового стажа – количество отработанных лет, поделенные на 100. Если, например, 40 лет отработали, то это 0,4. А далее коэффициент веса зарплаты, когда пенсионер работал, по отношению к средней по стране. Например, если в два раза выше средней получал, будет 2. Если как средняя, то 1. Соответственно, формула, которая состояла из трех величин, помножится на этот коэффициент - 1,17 или 1,18. Перемножаем величины и смотрим, что человек получит", – рассказала Третякова.
Эксперт уточнила, что если эти коэффициенты после умножения получаются меньшие, чем пенсия, которую человек получает, то размер выплат остается неизменным. Ожидается, что подавляющее большинство пенсионеров, более 9 млн, могут ожидать повышения.
"Также еще дважды в год у нас будет происходить увеличение прожиточного минимума – с 1 июля и 1 декабря. Эти повышения затронут тех, кто получает минимальную и максимальную пенсию, потому что максимальная величина – 10 прожиточных минимумов или 10 минимальных пенсий", – заключила она.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, выплата, пенсии
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