- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Почему пожилые люди теряют субсидии08:00
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Иначе будет война: Киев предъявил ООН жесткие требования из-за РФ18:21
- Кандидаты в президенты Украины : кто они14:28
- Супрун объяснила действие закона о «согласии на секс»12:25
- Стало известно, как украинцы будут отдыхать на Пасху12:07
- "РФ будет "пробивать" сухопутный коридор в Крым, захватывая новые земли Украины", - Наев о "затишье" врага на Донбассе 11:15
Почему пожилые люди теряют субсидии
В наступившем году условия получения скидки от государства на оплату коммунальных услуг стали жестче, миллионам в ней было отказано. А те, кому все же посчастливилось, могут остаться без субсидии, если нарушат правила.
Напомним, с января в Украине выросла минимальная зарплата, до 4173 гривен. Это повлияло на размер субсидии и ее наличие.
Главным новшеством для льготников в 2019 году станет программа монетизации субсидий, но, как рассказывают специалисты, людей волнует другое.
Напомним, с мая прошлого года изменен порядок декларирования. Если раньше не учитывали зарегистрированных членов семьи, которые не работают, то сейчас все по-другому. В случае, если таковые есть, субсидию не дают. Это часть комплексной государственной программы, направленной на то, чтобы люди работали официально ради трудового стажа.
Работники органов социальной защиты отмечают одну из самых распространенных проблем, постигшую пожилых украинцев. Дети или внуки, прописанные в квартире стариков, сами живут за границей, материально не помогают, а пенсионерам приходится за них платить коммуналку и при этом быть лишенными права на субсидию.
Чиновники говорят, оптимальным решением является сознательность молодого поколения и понимание того, что они сами должны заботиться о своих родителях, а не перекладывать данную обязанность на государство.
Но объяснить это престарелому человеку бывает крайне трудно, если он привык жить иначе. Выписывать своих детей и близких мало кто хочет. Ведь и им нужна регистрация места жительства. В таком случае нужно подготовить необходимые справки, которые доказывают, что родные не проживают с вами и материально не помогают.
«Есть очень большой процент людей, которые приходят к нам и спрашивают, почему у них забрали субсидию. Они забывают, что коммуналка летом дешевле, нет отопления. Из-за этого у людей по их совокупному доходу субсидия становится нулевой. Но это не означает, что человека лишили льгот – в отопительный сезон, когда вырастает счет за коммуналку, субсидия сразу появляется»,
- отмечает замначальника управления труда и социальной защиты населения Подольского района Киева Елена Федькевич.
По ее словам, лишить субсидии могут при наличии задолженности по коммуналке. Это не просто слухи. Действительно, в "Нафтогазе Украины" предупредили, что задолженность от 340 гривен может стать причиной отказа в льготах.
Тогда для возвращения субсидии нужно погасить долг или реструктуризировать его для оплаты по частям. Или человек может оспорить свой долг в суде, тогда для назначения субсидии требуется постановление суда. Но в целом такого положения, когда людям массово прекратили начислять субсидии, нет, заверила Федькевич.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, отопительный сезон
- Субсидия по-новому: какое «покращення» ждет украинцев
- Революция субсидий: украинцы смогут заработать на коммуналке
- Монетизация субсидий: денег украинцы не увидят
- КАК С НОВОГО ГОДА БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ
- 1,2 миллиона украинских семей останутся без субсидий
- Истерика нарастает: «У людей отбирают субсидии! Простые люди замерзнут и вымрут от голода!»
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Более миллиона человек прорвались через донбасскую линию разграничения20:27
- С начала войны на Донбассе на минах подорвались 833 гражданских19:18
- Члены НВФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Чермалыка18:52
- У "Шахтера" возникли проблемы с израильским легионером08:25
- В Донецке городской транспорт «разбирается на ходу»08:15
- Почему пожилые люди теряют субсидии08:00
- В районе Мариуполя террористы «ДНР» пошли на новую вооруженную провокацию07:48
- Донбасс охватили жаркие бои 07:28
- Боевики под Луганск начали стягивать «Грады», танки и гаубицы07:10
- Ремонт поврежденного водопровода под Торецком начнут завтра22:32
- Сеть взорвали кадры, как в России с почестями встретили старые танки Т-34: неприятный факт сильно разозлил россиян22:01
- «Жахают у нас что-то»: дончане сообщают об усилении обстрелов21:29
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса20:58
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- «Идут магнитные бури»: эксперты назвали даты10:33
- Названы лучшие гадания на Старый Новый год-201909:12
- Не спешите им доверять: знаки зодиака, которые ведут двойную игру08:41
- Медики рассказали, что означает желание есть соленое, сладкое или горькое07:15
- Гадания на Старый Новый год 2019: как привлечь удачу22:45
- Встречаем первый день Старого Нового года21:19
- Как цвет волос влияет на привлекательность женщины18:38
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Когда и как принято убирать новогоднюю елку: приметы и традиции
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- В Москве посадили в тюрьму за мошенничество экс-главаря «ДНР»
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»