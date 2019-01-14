Сегодня всю территорию Украины накроет сильный ветер. И не только

14.01.2019 17:15

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в понедельник, 14 января — на День Василия, всю территорию нашей страны накроет сильный ветер, пишет Главред.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидаются метели, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"Днем 14 января (в Украине — Ред.) порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат — 25-30 м/с", — отмечается в сообщении.

Источник: https://from-ua.com