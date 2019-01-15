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Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты
Новыми кандидатами стали Анатолий Гриценко, Евгений Мураев и Виталий Куприй. Всего на данный момент зарегистрировано восемь претендентов.
Председатель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, лидер партии Наши Евгений Мураев и внефракционный народный депутат Виталий Куприй официально зарегистрированы кандидатами на пост президента Украины.
Анатолий Гриценко. Выдвиженец политической партии "Гражданская позиция". 1957 года рождения. Бывший Министр обороны при президенте Ющенко, который сначала способствовал разворовыванию армии, а теперь рассказывает, что это все враки, и обещает "лучшую армию в мире". Его поддержали также постоянно держащие нос по ветру Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Светлана Залищук и многие другие.
Евгений Мураев. Кандидат от партии "Наши". 1976 года рождения. Ранее состоял в Партии регионов, позднее совместно с Вадимом Рабиновичем запустил свой проект "За життя". Был из этой зашкваренной структуры изгнан, как не оправдавший доверия семьянин.
Евгений Мураев занимает активную пророссийскую политику и является агентом влияния Кремля в Украине. Одним из инструментов в этом вопросе является канал NewsOne (бывшая вотчина кандидата), который работает на создание негативного имиджа Украины. В июне 2018 Евгений Мураев назвал украинского политического заключенного Олега Сенцова террористом. Теперь Мураев продвигает антиукранскую повестку на своем новом карманном канале, который никто не смотрит, но он есть.
Виталий Куприй. Самовыдвиженец. 1973 года рождения. Народный депутат, избранный в 2014 году в мажоритарном округе на Днепропетровщине. В парламент он выдвигался от "Блока Петра Порошенко", однако в 2015 году вышел из фракции БПП и переметнулся в "УКРОП". В 2016-2018 году решил закончить аспирантуру Института законодательства Верховной Рады, однако об успешной защите диссертации речи пока нет - возможно, средства пошли на взнос 2,5 млн гривен для президентской кампании.
Источник Без Табу
Теги: Украина, Донбасс, ЦИК, выборы президента, кандидаты
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