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Гордон о предстоящих выборах: От того, с кем будет Аваков, многое зависит
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваковявляется важной персоной, которая, незаметно для всех, принимает активное участие в политической гонке. Так пишет replyua.net, ссылаясь на gordonua.com.
Эксперт напомнил, что главным заданием Министерства внутренних дел на предстоящих президентских выборах является обеспечение законности избирательного процесса. Следовательно, от работы Арсена Авакова зависит многое. Поэтому для кандидатов крайне важно, кого решит поддержать министр внутренних дел. Это даже может определить результаты предстоящей политической гонки. При этом Дмитрий Гордон отказался рассказывать, знает ли он о том, с кем на данный момент Арсен Аваков ведёт переговоры относительно взаимодействия.
Однако с других источников стало известно, что недавно бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк договорился с лидером политической силы «Батькивщина» Юлией Тимошенко о том, что в случае её победы на выборах Арсен Аваков сможет остаться на занимаемом ним посту. Такую информацию общественности представили журналисты Telegram-канала The Newsroom Татьяна Николаенко и Оксана Денисова.
Теги: Донбасс, выборы президента, Аваков
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