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Готовим ридикюли! Новые 5-ти и 2-гривенные монеты появятся в Украине
В этот раз монеты крупнее недавних "новичков"
17 января Нацбанк запускает в оборот две новые монеты. 5-гривенная монета изготовлена из нейзильбера. Весит 16,5 г и имеет размер 3,5 см в диаметре. Тираж - 40 тыс. штук. Монета получила название «100 лет Акта Соединения — соборности украинских земель». Монета посвящена провозглашению акта об объединении Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое государство.
Вторую монету отчеканили номиналом 2 гривны. Как указывают в Нацбанке, посвящена она Богдану Ханенко - «Представителю известного казацко-старшинского рода, коллекционеру, меценату, предпринимателю, общественному деятелю, который пользовался авторитетом в финансовых и промышленных кругах и был заметной фигурой в деловом и общественной жизни Киева». Двугривенник также изготовлен из нейзильбера. Весит 12,8 г, диаметр – 3,1 см. Тираж - 35 тыс. штук.
Новые одно- и двугривенные монеты, появившиеся весной 2018 года, вызвали недоумение у украинцев своими микроскопическим размерами. Видать, в Нацбанке учли недовольство украинцев и новую партию «чеканных» денег сделали покрупней.
По подсчетам Нацбанка, отказ от печати бумажных купюр номиналом один, два, пять, а в дальнейшем и десять гривен, и их замена металлическими деньгами, поможет сэкономить миллиард гривен.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, гривня, монеты
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