- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад07:33
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты21:25
- У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление20:13
- Кремль обвинил Украину в продолжении военных действий на Донбассе19:22
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Непогода в Украине стала причиной серьезных ДТП на трассах16:06
- Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным14:17
- В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»14:11
Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад
Киевская горадминистрация ограничила право детей без прописки на запись в детские сады.
«В столице действует электронная очередь, где можно отслеживать свободные места в детских учреждениях. В столичных садиках ранее принимали детей, даже если они не являются киевлянами, но в начале 2019 года в очередях произошли изменения, и на первые места попали дети со статусом «киевлянин».
Расположение заявок в электронной очереди теперь будет происходить с учетом подтвержденного записи ребенка в Реестре территориальной общины Киева, говорится на сайте электронной очереди.
Таким образом, детей без прописки записывать в детсады в последнюю очередь — если останутся места.
Теперь для записи в детский сад необходимо заявление родителей ребенка или лиц, их заменяющих, медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении.
Местной власти ко всему — разрешается устанавливать дополнительные льготы для записи в детский сад.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, детсад, правила, ограничение
- Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила
- С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать
- В Мариуполе озаботились братьями меньшими
- Правила меняются: как получить субсидии в новом году
- Срочно! Турция ужесточила правила въезда для туристов
- В Украине приняли новые валютные правила: что и как изменится
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка17:32
- Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад07:33
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты21:25
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- У Путина предупредили Украину о войне на Донбассе: Патрушев сделал тревожное заявление20:13
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"