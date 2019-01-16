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Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад

16.01.2019 07:33
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Киевская горадминистрация ограничила право детей без прописки на запись в детские сады.

«В столице действует электронная очередь, где можно отслеживать свободные места в детских учреждениях. В столичных садиках ранее принимали детей, даже если они не являются киевлянами, но в начале 2019 года в очередях произошли изменения, и на первые места попали дети со статусом «киевлянин».

Расположение заявок в электронной очереди теперь будет происходить с учетом подтвержденного записи ребенка в Реестре территориальной общины Киева, говорится на сайте электронной очереди.

Таким образом, детей без прописки записывать в детсады в последнюю очередь — если останутся места.

Теперь для записи в детский сад необходимо заявление родителей ребенка или лиц, их заменяющих, медицинская справка и справка участкового врача об эпидемиологическом окружении, свидетельство о рождении.

Местной власти ко всему — разрешается устанавливать дополнительные льготы для записи в детский сад.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, детсад, правила, ограничение
 
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