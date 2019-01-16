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Коммунальные платежи: когда и насколько придется затянуть пояса
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что с 1 мая цены на газ поднимутся еще на 20%
По его словам, на формирование цены на газ влияют много факторов. В том числе, есть определенное постановление Кабмина, которое нижестоящие инстанции обязаны выполнять, сообщает Hyser.
«На самом деле для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров и это постановление понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года это 60% от общей цены, которая есть по формуле, эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ», — пояснил Рева.
На вопрос, означает ли это повышение цены на 20%, он ответил, что в том случае, если формула будет действовать и дальше.
«Это в том случае, если эта формула будет действовать и дальше. Как будет складываться ситуация, я пока не готов комментировать, а все это будет зависеть от многих факторов», — сказал министр.
Отметим, рекордные 9471,92 гривны — именно по такой цене Украина в ноябре закупала импортный природный газ. Это 339,21 доллара за 1 тысячу кубометров. Пресс-служба Министерства экономического развития и торговли сообщила:
«В соответствии с требованиями подпункта 252.8 статьи 252 раздела IX «Рентная плата» Налогового кодекса Украины Государственной фискальной службой Украины вычислена средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 01.11.2018 по 30.11.2018, которая составляет 9471,9252 грн. или 339,2114 долларов США за 1 тыс. м3».
Так известно, что в октябре средняя стоимость закупки составила 9059,1260 грн или 323,4418 долларов США за тысячу кубических метров, а ранее — в сентябре — 8490,3267 грн или 304,3642 долларов США.
Очевидно, средняя цена на покупку импортного газа Украиной продолжает расти. А о том, что Украина закупает европейский газ в четыре раза дороже, чем российский, еще в марте заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, коммунальные услуги, повышение тарифов
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