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Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых
Корь пришла в две многодетные семьи, проживающие по соседству в одном из сел Житомирской области.
Заболели 18 человек, из них — один взрослый. Дети не были привиты по настоянию родителей. После того как от кори в Украине умерло 12 человек, в том числе четверо взрослых, многие люди задумались о прививке. Сделать ее активно призывает и Минздрав Украины: там вышел приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых из групп риска. Это медработники, педагоги, представители силовых структур, а также студенты учебных заведений, причем без ограничений по возрасту. Почему детская инфекция оказалась такой опасной для взрослых? Об этом «ФАКТАМ» рассказал врач-инфекционист высшей категории, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.
— Позиция Минздрава Украины понятна: корь — действительно опасное заболевание, и защитить от него может только вакцинация, — объясняет Юрий Александрович. — Поэтому у многих родителей формируется стереотип: надо привить ребенка, и он будет неуязвим перед инфекцией, даже когда станет взрослым. На самом деле все не так просто. Во-первых, у некоторых людей, и детей в том числе, не вырабатывается эффективный иммунитет на вакцинацию: ни на первую, ни на вторую, ни даже на третью. Прививка — это не гарантия, что человек не заболеет, а шанс — как в лотерее. Во-вторых, с течением времени поствакцинальный иммунитет снижается, и через пять, семь, максимум десять лет можно заболеть. Кстати, если человек заразился и переболел корью, то иммунитет практически пожизненный.
— Выходит, расплата за прививки, защищающие детей от кори, наступает во взрослом возрасте?
— Да. Привитые дети (первый раз малыша прививают в год, а ревакцинацию проводят в шесть лет) практически не болеют корью, зато после 20 лет риск заболевания резко возрастает. Детская инфекция становится взрослой, причем протекает намного тяжелее. У взрослого человека, как правило, накапливается «букет» приобретенных заболеваний, осложняющих течение инфекции. После 30—35 лет люди нередко страдают холециститом, панкреатитом, у женщин воспаляются яичники, у мужчин — простата, возникает сахарный диабет, начинают страдать суставы.
— Третья прививка от кори может навредить взрослому человеку?
— По некоторым данным, третья прививка не приведет ни к чему хорошему. Потому что если человек имеет иммунитет, пусть даже небольшой, а мы вводим вирус, то защитные антитела уходят на то, чтобы связать вводимый антиген. И до тех пор, пока не выработаются новые титры антител, человек остается слабо защищенным. А если он сразу после вакцинации встретится с реальным вирусом, то неизвестно, как на него отреагирует организм. Поэтому тем взрослым, кто обязан по приказу привиться от кори, не помешает предварительно сделать анализ — проверить иммуноглобулины IgG к вирусу кори. Если уровень высокий или человек точно знает, что он раньше болел корью, прививка не нужна.
В календарь прививок ни одна развитая страна мира не включила третью ревакцинацию для взрослых. Там врачи опасаются, что организм может неадекватно отреагировать на вакцину. А Украина, по-видимому, остается полигоном для экспериментов. Мне вспоминается случай, произошедший в 2007 году, когда от прививки умер 17-летний подросток. В экспертном заключении специалистов однозначно указано: смерть непосредственно связана с вакцинацией, которая вызвала развитие бурной иммунной реакции.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, взрослый, прививка, корь
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