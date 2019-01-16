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Министр соцполитики не исключает: цена на газ вырастет
Министр социальной политики Украины Андрей Рева не исключает повышения цены на газ. Данная тенденция, по словам чиновника, зависит от ряда факторов.
"Для формирования цены на газ есть постановление Кабмина, и оно понижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года - это 60% от общей цены, которая есть по формуле. И эта формула предусматривает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ",
- разъяснил министр социальной политики в эфире телепрограммы "Вердикт".
Означает ли это, согласно приведенной калькуляции, повышение цены на 20%? Андрей Рева не исключил такой возможности, если формула будет действовать и дальше. О развитии ситуации чиновник предпочел не высказываться.
Напомним, 19 октября 2018 года Кабмин принял решение повысить цену на газ для населения. С 1 ноября - скачок на 23,5%.
С 1 января 2019 года начали действовать новые тарифы на отопление и горячую воду. Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко отметила, что рост тарифов связан с решением КМУ о повышении, так как голубое топливо в среднем по стране составляет 76% в составе цены производства тепловой энергии.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, цена, газ
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