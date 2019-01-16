Морозы до минус 20 накроют все регионы Украины - свежий прогноз погоды

16.01.2019 20:55

Синоптик Диденко предупредила украинцев об изменениях в погоде в сторону сильных морозов.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что в четверг, 17 января, и пятницу, 18 января, по всей Украине ожидается теплая погода без осадков, а температура воздуха будет колебаться в пределах +3. Об этом сообщает "Диалог.UA".

По информации Диденко, уже с субботы, 19 января, постепенно станет холодать, температура опустится до -20.

Похолодание прогнозируется и в других регионах страны. С 19 января днем будет колебаться в пределах -1..-8, а ночью температура резко пойдет на спад и местами достигнет -18.

Вместе с тем, синоптики прогнозировали ранее, что с 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров должны опуститься до -15..-25. Резкое похолодание, по словам экспертов, будет сопровождаться снегом.

Продержится такая погода почти до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до -30.



Источник: www.dialog.ua