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Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков
Суд в Москве, в котором проводилось заседание по делу захваченных украинских моряков, оставил в следственном изоляторе еще четырех украинских военных: Богдана Небылицу, Юрия Будзило, Юрия Безъязычного и Сергея Чулибу, передает replyua.net со ссылкой на Крым.Реалии .
Напомним, во вторник, 8 января, Лефортовский суд города Москва оставил под арестом до 24 апреля 2019 года двенадцать украинских военнопленных. Сторона защиты просила судью не удовлетворять ходатайство следствия относительно продления пребывания под стражей. Также, если бы украинским морякам избрали альтернативную меру пресечения украинское посольство предоставило бы им жилье.
Напомним, российская Федеральная служба безопасности 25 ноября 2018 обстреляла и захватила три судна Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в районе Керченского пролива. Двадцать четыре украинских моряка были арестованы сначала в Крыму, а потом были переведены в московский следственный изолятор. Их обвиняют в нарушении пересечения государственной границы. Украина считает их военнопленными. Представители европейских стран не раз призывали официальную Москву отпустить украинских моряков.
Теги: Россия, Донбасс, суд, моряки
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