Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах

16.01.2019 17:45

В рамках медицинской реформы в Украине с 1 июля 2019 года заработает программа «Бесплатная диагностика». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.

«По направлению своего семейного врача, вы сможете получить расширенный перечень абсолютно бесплатных анализов, диагностических обследований и даже определенных интервенций в учреждениях, которые с 1 июля присоединятся к этой программе», – сказал он.

«Более 12 видов лабораторных исследований, 17 видов инструментальной диагностики и 25 видов сложных эндоскопических исследований и интервенций с 1 июля будут доступны каждому украинцу бесплатно в том учреждении, которое подпишет договор с НСЗУ по направлению вашего семейного врача», – добавил Петренко.

Он также рассказал, что в 2019 году реформа медицины коснется трансформации государственной программы «Доступные лекарства», которую с 1 апреля будет администрировать Национальная служба здоровья Украины.

Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.