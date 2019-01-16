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В Бердичеве овчарка принесла своему хозяину 7 тысяч долларов
Случай имел место еще 4 января, однако бердичевским СМИ о нем стало известно только сейчас от хозяев собаки, которые разговорились на условиях анонимности.
Проживавшая в частном секторе молодая семья завела овчарку. Ее определили в вольер с утепленной будкой, а на ночь выпускали гулять на подворье.
Четвероногий сторож был молод, игрив, иногда захаживал за ворота и к соседям. Это вызывало стычки, которые обычно дружески улаживались.
Утро 4 января у владельцев пса началось с визита соседки. Она искала газетный сверток, перетянутый резинкой. Уж не видел ли его возле калитки? Женщина призналась, что накануне пропажи муж «слегка под шофе» возвращался по темени от кумовьев с занятыми в долг деньгами: планировалась покупка авто. На утро займа в куртке не обнаружилось. У соседей было две версии - деньги выпали в такси или на улице.
Полдня у соседей со двора слышались ругань, причитания и плач – пропали 7 тысяч долларов, взятых в долг!
Все улеглось в обед и внезапно. Хозяйка пошла кормить овчарку в вольер и обнаружила истерзанный зубами пухлый сверток. Скорее всего, пес принес трофей из ночного дозора.
И что, вы думаете, было дальше? Пакет честно вернули соседям.
Вечер закончился дружеским застольем, овчарке жаловали мешок элитного корма, а соседи узнали, что живут рядом с хорошими людьми.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, Бердичев, собака, овчарка
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