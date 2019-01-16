В Харькове неизвестные расстреляли офицера полиции возле его дома

16.01.2019 15:40

Сегодня утром в Харькове около 07:40 двое неизвестных напали на офицера полиции и обстреляли его. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По информации, потерпевший вышел из подъезда и к нему сразу подошли двое неизвестных в балаклавах, которые ударили мужчину и начали стрелять из пока неустановленного оружия. В результате нападения офицер полиции получил ранения в области головы и шеи.

После стрельбы неизвестные сели в машину темного цвета и уехали. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в Харьковскую городскую больницу. На данный момент полиция занимается установлением личностей нападающих и их задержанием.

Как сообщили в Нацполиции, неизвестные напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. При этом он утверждает, что это покушение на убийство было заказным, имя заказчика полиции известно.

Источник: https://donpress.com