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В Харькове неизвестные расстреляли офицера полиции возле его дома
Сегодня утром в Харькове около 07:40 двое неизвестных напали на офицера полиции и обстреляли его. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
По информации, потерпевший вышел из подъезда и к нему сразу подошли двое неизвестных в балаклавах, которые ударили мужчину и начали стрелять из пока неустановленного оружия. В результате нападения офицер полиции получил ранения в области головы и шеи.
После стрельбы неизвестные сели в машину темного цвета и уехали. Пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в Харьковскую городскую больницу. На данный момент полиция занимается установлением личностей нападающих и их задержанием.
Как сообщили в Нацполиции, неизвестные напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины. При этом он утверждает, что это покушение на убийство было заказным, имя заказчика полиции известно.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Харьков, полиция, расстрел, офицеры
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