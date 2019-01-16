В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине

16.01.2019 10:50

На 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 гривны. Это на 165,66 гривны больше, если сравнивать с данными по состоянию на 1 января 2018 года. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины, сообщает Телеканал новостей «24».

Также в ведомстве отметили, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,47 миллиона человек.

В то же время, по данным фонда, размер минимальной пенсии составляет 1497 гривен. Согласно закону о государственном бюджете, в декабре 2019 года минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1624 грн.