Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине

16.01.2019 10:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине

На 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 гривны. Это на 165,66 гривны больше, если сравнивать с данными по состоянию на 1 января 2018 года. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Пенсионного фонда Украины, сообщает Телеканал новостей «24».
Также в ведомстве отметили, что общее количество пенсионеров в Украине составляет 11,47 миллиона человек.
В то же время, по данным фонда, размер минимальной пенсии составляет 1497 гривен. Согласно закону о государственном бюджете, в декабре 2019 года минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1624 грн.



Теги: Украина, пенсия, размер
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх