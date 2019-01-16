- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- Гордон о предстоящих выборах: От того, с кем будет Аваков, многое зависит14:32
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Министр соцполитики не исключает: цена на газ вырастет13:00
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»
В 2019 году реформа медицины коснется трансформации государственной программы «Доступные лекарства», которую с 1 апреля будет администрировать Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 января, в ходе заседания Кабинета министров Украины сообщил глава НСЗУ Олег Петренко.
«Основные изменения в программе "Доступные лекарства" заключаются в том, что это не будет принцип субвенций, когда деньги передаются на конкретную территорию. НСЗУ будет контрактовать каждую аптеку. Где угодно может быть выписан врачом рецепт, который будет исключительно электронным и может быть погашен в любой аптеке на территории Украины», – сказал он.
«То есть – вам выписали рецепт в Киеве, вы его можете отоварить во Львове. Теперь не будет принципа субвенций, как ранее, когда мы не обслуживали рецепты, выписанные в границах одной территории, на другой территории. Деньги пойдут за пациентом не только в больницу, но и в аптеку», – добавил Петренко.
Ранее и. о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун сообщила, что в рамках медицинской реформы в 2018 году уже более половины населения Украины выбрали семейных врачей, а НСЗУ выплатила по договорам с учреждениями за медицинские услуги 3,5 млрд грн.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, лекарства
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев
- Минздрав закупил 216 автомобилей "скорой": 90 "Пежо" едут в Донецк
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России
- В магазинах сгущенка... с диоксидом титана
- Осторожно: Украину завалили поддельным золотом, опасным для здоровья
- В Украину из России поставляли опасные для здоровья бойцов АТО детали протезов
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина12:15
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"11:36
- Через Изварино из РФ ввозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках11:15
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Киевское "Динамо" купило испанского форварда15:10
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- Гордон о предстоящих выборах: От того, с кем будет Аваков, многое зависит14:32
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Министр соцполитики не исключает: цена на газ вырастет13:00
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию