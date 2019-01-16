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В Украину идут морозы до -18 градусов: когда и где больше всего похолодает
На Крещение, 19 января, погода в Украине изменится: ожидается похолодание до -18 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает УНИАН.
"Ближайшей ночью - вот вам морозы до -5...-12 градусов. На западе разве что около нуля. Завтра днем потепление до +1...+5 градусов. На востоке и местами в центре -1...-4 градуса", - пишет она.
По прогнозу синоптика, днем 18 января по всей Украине будет тепло, до +1...+5 градусов. Вечером температура воздуха начнет снижаться, а на Крещение, 19 января, в Украине вновь начнется похолодание.
"Сначала до дневных -1...-8 градусов, а потом и до ночных -10...-18 градусов", - сообщает синоптик.
В Киеве завтра, 17 января, будет облачно, но без существенных осадков, днем потеплеет до нуля. Также в четверг в столице ожидается сильный ветер.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
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