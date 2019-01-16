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Зеленский не один такой: у комика появился политический двойник
Предвыборные действия кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского очень похожи с действиями французского артиста Мишеля Колюччи, известного под псевдонимом Колюш.
Он выдвигал свою кандидатуру на выборах в 1980-м году во Франции, заручившись поддержкой 11% электората, написал в блоге на OBOZREVATEL украинский журналист Александр Демченко.
"Зеленский и Колюччи – очень похожие кандидаты. На начальном этапе он тоже входил в первую пятерку с начальным рейтингом в 11% голосов. То же самое наблюдаем и у Зеленского. Главным слоганом программы француза было: "Единственный кандидат, у которого нет причин врать вам". Приблизительно с такими же словами выступил Владимир Зеленский в новогоднюю ночь, объявляя о намерении баллотироваться в президенты", – отметил журналист.
Демченко утверждает, что французы тоже переключали телевизионные каналы с новогоднего послания своего президента на скетч-шоу комика, как это в последние годы делают украинцы.
"Французы массово, как потом показали результаты опросов, переключали кнопку, оставляя главу Пятой республики один на один с суфлером. Украинцы в последние 10-15 лет в новогоднюю ночь то же смотрели "Вечерний квартал" с Владимиром Зеленским. Когда появлялось лицо президента – не важно какого – или любого другого политика, многие ставили на беззвучный режим, а потом далее смотрели развлекательное шоу", - проанализировал Демченко.
Журналист напомнил, что за месяц до выборов президента Франции в 1980-м году Колюш снял свою кандидатуру с гонки.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
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