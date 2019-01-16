Жители Днепра выкрали мусорные баки, чтобы квасить капусту и арбузы

16.01.2019 11:45

В Днепре жители частного сектора выкрали пластиковые мусорные контейнеры и солили в них арбузы и капусту. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

На своей странице в соцсети Филатов написал:

«Как выяснилось сегодня, некоторые из ранее похищенных новых мусорных контейнеров обнаружились в частном секторе на Амуре. Жители поселка квасили в них капусту и солили арбузы, предварительно обдав мусорные контейнеры кипятком».

По его словам, старые металлические контейнеры для этого жителям не подходили — «негигиенично», а новые оказались в самый раз — «большие, вместительные, колесики есть и крышкой закрываются».

Источник: https://donpress.com