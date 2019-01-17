«Большая капитуляция!» Раскрыт подлый план Путина по Украине

17.01.2019 21:11

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своих целях ставит уничтожить Украину как суверенное государство.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в одном из интервью передает from-ua.

"Во-первых, Путин от Украины никогда не отстанет. Задачей Путина и его окружения является уничтожение Украины как суверенного государства и полного подчинения ее так называемому "русскому миру", — написал он.

По словам Пионтковского, сейчас ситуация так быстро меняется, что вообще трудно что-либо прогнозировать.

"Но, скорее всего, сейчас в Москве избрали тактику выжидания, чтобы посмотреть, что будет на выборах в Украине. В Кремле ждут, что появится руководство, которое их больше устраивает. Тем более, что от ряда кандидатов, не называя фамилий, раздаются такие голоса, что действующая власть не умеет разговаривать с россиянами, а "мы лучше знаем и лучше договоримся". В Москве это внимательно слушают и ждут. Но для Москвы разговор может быть только один — большее количество уступок и большая капитуляция", — добавил он.

Политолог уточнил, что эти кандидаты в президенты Украины — честные украинские патриоты, но они до конца не понимают природу российской власти и имеют какие-то иллюзии, что приедут, сядут с Путиным, что-то напишут на бумажке и так договорятся.

"Но такого не будет. А Москва пока решила подождать и посмотреть, что из этого выйдет", — заключил он.