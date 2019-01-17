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Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады
«Фракция “Оппозиционного блока” покинула сессионный зал из-за принятия парламентом законопроекта о переходе приходов в другую церковь. Об этом политики сказали с трибуны, – сообщается на официальной странице партии в Facebook, пишет Информатор.
Кроме того, “Оппоблок” планирует обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить процедуру принятия законопроекта», сообщает сайт Газеты по-украински. «Из-за того, что законопроект может спровоцировать гражданский конфликт, мы всей фракцией покидаем зал”, – сообщил “оппоблоковец” Александр Долженков. По словам депутата большинство его коллег даже не знали, за что голосуют. «Автономность религиозной общины – внутреннее дело Церкви. Это целенаправленная акция против канонической Украинской Православной Церкви. Нарушен Регламент, проигнорировано заявление нашей фракции. Во время голосования были случаи неперсонального голосования; председательствующий не имел права ставить этот законопроект на голосование в целом в то время, когда наша фракция имела замечания к нему. Поэтому мы будем обращаться в Конституционный суд, чтобы признать проголосованный законопроект антиконституционным, поскольку он может спровоцировать гражданский конфликт», – заявил народный депутат. Председатель фракции Вадим Новинский подчеркнул, что для вынесения законопроекта в сессионный зал не было никаких законных оснований и выводов научно-экспертного управления. Не собирался по этому вопросу и Совет Церквей Украины. «Предлагаемые изменения противоречат положениям Конституции Украины, Европейской Конвенции по правам человека, действующих уставов религиозных общин, создают препятствия для религиозной деятельности, раскалывают общество и приведут к коррупции», – отмечает Вадим Новинский.
Теги: Донбасс, фракция, Верховная Рада, Оппозиционный блок
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- Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады16:33
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