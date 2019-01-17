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НБУ прекращает печать купюр до 10 гривен

17.01.2019 14:16
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НБУ прекращает печать купюр до 10 гривен

В Национальном банке Украины сообщили, что они полностью прекращают печать купюр до 10 гривен. То есть, с кошельков украинцев исчезнут 1,2,5 и 10 гривен. На замену им придут монеты, сообщает Информатор.
Купюры будут печатать только для коллекционеров. В НБУ пообещали, что купюра в пять гривен исчезнет уже до конца года. А вот десятка уйдёт из обихода позже. В НБУ отметили, что такое решение не означает рост инфляции. Кстати, аналитики прогнозируют, что в этом году она будет меньше, чем в прошлом. Банкиры уверяют, что для стабильности национальной валюты они уже накопили 20 миллиардов долларов золотовалютного резерва. Также большую помощь оказал МВФ, который уже перечислил первый транш кредита, ещё два обещают в скором времени, – передает The yellow blue. Все деньги, полученные от МВФ, пойдут на пополнение золотовалютного фонда. Ранее сообщалось, что по расчётам “Индекса Биг-Мага”, Украина считается одной из недооцененных валют в мире. Точнее, она на первом месте.



Теги: Донбасс, НБУ, деньги, печать, монеты
 
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