Парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

17.01.2019 12:49

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

За закон проголосовали 236 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.