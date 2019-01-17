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Парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

17.01.2019 12:49
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Парламент одобрил закон о прямой закупке услуг оборонного назначения

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9122 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".
За закон проголосовали 236 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.



Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, оборона
 
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