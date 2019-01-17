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СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"

17.01.2019 16:49
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СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"

Житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на неподконтрольную территорию Донбасса.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования сепаратистов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 17 января.
Правоохранители установили, что харьковчанин организовал на автобусе незаконные пассажирские перевозки из неподконтрольных территорий в Киев и Харьков. При этом транспортный маршрут пролегал через территорию России. С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой "таможне ЛНР" в российских рублях.
Отмечается, что пересечение госграницы мужчина совершал в неподконтрольном Украине пункте пропуска Изварино.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (ч.1 ст.110-2 УК Украины).



Теги: Донбасс, финансирование, СБУ, разоблачение, ЛНР, боевики, перевозки
 
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