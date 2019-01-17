СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"

17.01.2019 16:49

Житель Харькова организовал незаконные пассажирские перевозки на неподконтрольную территорию Донбасса.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования сепаратистов "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 17 января.

Правоохранители установили, что харьковчанин организовал на автобусе незаконные пассажирские перевозки из неподконтрольных территорий в Киев и Харьков. При этом транспортный маршрут пролегал через территорию России. С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой "таможне ЛНР" в российских рублях.

Отмечается, что пересечение госграницы мужчина совершал в неподконтрольном Украине пункте пропуска Изварино.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины (ч.1 ст.110-2 УК Украины).