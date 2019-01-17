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Скандальную журналистку, выдворенную из РФ, в Украине ждет суд. ВИДЕО
СБУ подозревает выдворенную из России журналистку Елену Бойко в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Корреспондент.
Известно, что с начала 2014 года задержанная женщина распространяла в интернете материалы антиукраинского характера. Кроме этого она призывала к противостояниям между украинцами из-за политических предубеждений, а также призывала к нарушению территориальной целостности Украины.
В августе 2015 года пророссийская пропагандистка выехала на временно оккупируемые территории, а вскоре в Россию. При этом она продолжала призывать украинцев через социальные сети к изменению границ государства и государственного строя страны. Вскоре женщину депортировали из РФ.
Известно, что 14 декабря прошлого года пророссийскую пропагандистку объявили в розыск, а на следующий день Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание, чтобы в итоге выбрать меру пресечения в виде удерживания под стражей.
Уголовное производство открыто по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, суд, журналистика, депортация
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