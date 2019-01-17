Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Скандальный экс-глава ГФС "самовыдвинулся" в президенты Украины

17.01.2019 09:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Скандальный экс-глава ГФС "самовыдвинулся" в президенты Украины

Бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров подал документы в Центризбирком для участия в президентских выборах, сообщает ТСН.
Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, Роман Насиров в среду, 16 января, принес в учреждение документы для участия в президентской гонке как самовыдвиженец.
Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности председателя ГФС и восстановил его, назначив выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере 183 342 гривны 84 копейки.
Однако впоследствии, 9 января, Кабинет министров обжаловал решение о восстановлении в должности Насирова. Следующее судебное заседание назначили на 23 января.



Теги: Украина, ЦИК, кандидат, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх