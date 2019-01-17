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Стало известно, почему сепаратистка Бойко выбрала арест в Украине, а не возврат в "ДНР"
Одиозная пророссийская пропагандистка Елена Бойко, которая не скрывает своего презрения к Украине, угрожала главарям "Л/ДНР" разоблачением летом 2018 года. Популярный блогер "Фашик Донецкий" опубликовал в своем телеграмм-канале скандальную переписку пророссийской пропагандистки Елены Бойко, уголовное дело которой ведет СБУ, передает "Диалог.UA".
Соответствующая переписка дает понять, что сепаратистка публично угрожала рассекретить то, как на самом деле живут и богатеют "народные избранники" "ДНР", пока жители ОРДЛО получают нищенские зарплаты и пенсии.
"А теперь вопросик к жителям Донбасса. А то я ща выложу в публичный доступ содержание донецких и луганских кабаков, саун с генералами и ... ну вы поняли? Частные зоопарки и бронированные тачки", - пугала она "элиту" оккупированного Донбасса. Также журналист Денис Казанский сообщил о том, что одиозная сепаратистка официально состояла в некой партии "Парус" другого почитателя политики Кремля - украинского ведущего Юрия Кота.
"Только сейчас узнал, что у бывшего украинского массовика Юрия Кота в России, оказывается, есть своя партия "Парус", и Елена Бойко там состояла", - пишет он и прикрепляет скриншот сайта "партии".
Теги: Украина, Донбасс, арест, сепаратизм, ДНР
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