Стало известно, почему сепаратистка Бойко выбрала арест в Украине, а не возврат в "ДНР"

17.01.2019 15:05

Одиозная пророссийская ​пропагандистка Елена Бойко, которая не скрывает своего презрения к Украине, угрожала главарям "Л/ДНР" разоблачением летом 2018 года. Популярный блогер "Фашик Донецкий" опубликовал в своем телеграмм-канале скандальную переписку пророссийской пропагандистки Елены Бойко, уголовное дело которой ведет СБУ, передает "Диалог.UA".

Соответствующая переписка дает понять, что сепаратистка публично угрожала рассекретить то, как на самом деле живут и богатеют "народные избранники" "ДНР", пока жители ОРДЛО получают нищенские зарплаты и пенсии.

"А теперь вопросик к жителям Донбасса. А то я ща выложу в публичный доступ содержание донецких и луганских кабаков, саун с генералами и ... ну вы поняли? Частные зоопарки и бронированные тачки", - пугала она "элиту" оккупированного Донбасса. Также журналист Денис Казанский сообщил о том, что одиозная сепаратистка официально состояла в некой партии "Парус" другого почитателя политики Кремля - украинского ведущего Юрия Кота.

"Только сейчас узнал, что у бывшего украинского массовика Юрия Кота в России, оказывается, есть своя партия "Парус", и Елена Бойко там состояла", - пишет он и прикрепляет скриншот сайта "партии".