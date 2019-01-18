"Германия и Франция войдут в Керченский пролив", - Лавров заявил о договоренностях Путина и Меркель

18.01.2019 20:39

Немецкие и французские специалисты прибудут в Керченский пролив для наблюдения за ситуацией.

Об этом сообщил глава российского МИД Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает "Диалог.UA".

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал главную цель провокаций Российской Федерации в районе Керченского пролива. Он отметил, что около месяца назад между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель были некие договоренности относительно того, чтобы французские и немецкие специалисты прибыли в акваторию Керченского пролива для мониторинга ситуации вокруг прохождения кораблей. Изначально планировалось, что в Керчь прибудут только немцы, однако позже Меркель пригласила и французов. При этом Лавров отметил, что опасается участия в данном процессе украинской стороны.