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"Германия и Франция войдут в Керченский пролив", - Лавров заявил о договоренностях Путина и Меркель
Немецкие и французские специалисты прибудут в Керченский пролив для наблюдения за ситуацией.
Об этом сообщил глава российского МИД Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, передает "Диалог.UA".
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал главную цель провокаций Российской Федерации в районе Керченского пролива. Он отметил, что около месяца назад между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель были некие договоренности относительно того, чтобы французские и немецкие специалисты прибыли в акваторию Керченского пролива для мониторинга ситуации вокруг прохождения кораблей. Изначально планировалось, что в Керчь прибудут только немцы, однако позже Меркель пригласила и французов. При этом Лавров отметил, что опасается участия в данном процессе украинской стороны.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Германия, МИД, Керченский пролив, Лавров, Меркель
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