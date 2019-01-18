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Хотел помочь захватить Украину: на Донбассе задержан пособник спецслужб России
После нападения России на Украину, пособник задержанный рассчитывал на высокую должность в новой оккупационной «администрации»
В районе операции Объединенных сил был задержан руководитель антисемитской организации, которая занималась дестабилизацией ситуации в регионе в угоду России. Об этом сообщает Сегодня с ссылкой на штаб ООС.
Отмечается, что силовики прекратили противоправную деятельность организации, которая на протяжении последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации в регионе на этнической почве.
"Задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым). Планировал в случае военного вторжения (России) непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора в захвате территории Украины. В дальнейшем рассчитывал возглавить руководящую должность в новых органах оккупационной власти", – говорится в сообщении военных.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, спецслужбы, задержание, захват
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