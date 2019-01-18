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Морозы и оттепель: стало известно, какая погода нас ожидает в выходные дни
18 и 19 января в Украине не ожидается существенных осадков. Как передает Гидрометцентр, в пятницу и в субботу в Украине сохранится достаточно теплая погода, однако в воскресенье ожидается похолодание.
В ближайшие пару дней в дневные часы будет от 1 до 6 градусов тепла, в ночные часы столбик термометра будет опускаться чуть ниже нуля градусов. Однако 20 января в ночные часы погода начнет меняться. На севере страны ожидается уже до минус 12 градусов, на западе до 10 градусов мороза. В восточных областях ночью похолодает до 5-8 градусов со знаком минус, и лишь на юге будет от 4 до 6 градусов мороза.
В дневные часы 20 января также похолодает - будет от 1 до 6 градусов со знаком минус. Также синоптики прогнозируют возвращение циклона в страну. В субботу осадков не ожидается, во всех областях будет переменная облачность, однако уже в воскресенье в большинстве областей выпадет снег. В южных областях днём возможен дождь.
Теги: Украина, Донбасс, мороз, оттепель, прогноз погоды
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