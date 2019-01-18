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Опасная пресс-конференция: в херсонской газете устроили стрельбу и «газовую атаку»
В Херсоне неизвестные мужчины распылили слезоточивый газ в помещении офиса газеты "Новый день" и стреляли по окнам, когда внутри шла пресс-конференция одесских предпринимателей.
Об этом сообщает представитель "Института массовой информации" (ИМИ) в Херсонской области, передает УП.
Журналист издания ПИК Александр Корняков, который был на месте происшествия, рассказал представителю ИМИ, что кроме неизвестных мужчин газ распылял и глава областной организации "Социалистичнои партии" Кирилл Стремоусов, который представляется журналистом.
"В какой-то момент в помещение ворвались двое неизвестных, которые распыляли слезоточивый газ. После этого участники пресс-конференции пытались закрыть двери, но в помещение ворвался Кирилл Стремоусов и начал распылять газ. Его выгнали, и в этот момент я начал съемку", – рассказал Корняков.
Также он рассказал, что неизвестный сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.
Редактор газеты "Новый день" Анатолий Жупина сообщил представителю ИМИ, что его не было на месте происшествия: Он был в одном из районов области.
"Выбрали такое время, когда меня не было, чтобы устроить все это", – сказал Жупина.
Журналистка "Нового дня" Елена Нечипуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применение газа.
"Я получила ожог. "Скорая" была, оказывала помощь тем, кто в этом нуждался", – рассказала она.
А "Укринформу" Нечипуренко объяснила, что пресс-конференция посвящалась пассажирским автоперевозкам.
"Где-то в 12.30-13.00 из коридора начали стрелять через дверь в помещение пресс-клуба, а также применили газ. Пулями в помещениях разбили окна, которые выходят на улицу. Были очереди (выстрелов – ред.), я думаю, что это из автомата", – рассказала она.
"Полиция на данный момент не знает, кто стрелял", – отметила журналистка.
На месте происшествия работает полиция.
Кирилла Стремоусова задержали и направили в отделение полиции. Вместе со Стремоусовым в полицию доставили и других участников инцидента.
Теги: Донбасс, Херсон, газета, стрельба, пресс-конференция
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