Опасная пресс-конференция: в херсонской газете устроили стрельбу и «газовую атаку»

18.01.2019 22:28

В Херсоне неизвестные мужчины распылили слезоточивый газ в помещении офиса газеты "Новый день" и стреляли по окнам, когда внутри шла пресс-конференция одесских предпринимателей.

Об этом сообщает представитель "Института массовой информации" (ИМИ) в Херсонской области, передает УП.

Журналист издания ПИК Александр Корняков, который был на месте происшествия, рассказал представителю ИМИ, что кроме неизвестных мужчин газ распылял и глава областной организации "Социалистичнои партии" Кирилл Стремоусов, который представляется журналистом.

"В какой-то момент в помещение ворвались двое неизвестных, которые распыляли слезоточивый газ. После этого участники пресс-конференции пытались закрыть двери, но в помещение ворвался Кирилл Стремоусов и начал распылять газ. Его выгнали, и в этот момент я начал съемку", – рассказал Корняков.

Также он рассказал, что неизвестный сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.

Редактор газеты "Новый день" Анатолий Жупина сообщил представителю ИМИ, что его не было на месте происшествия: Он был в одном из районов области.

"Выбрали такое время, когда меня не было, чтобы устроить все это", – сказал Жупина.

Журналистка "Нового дня" Елена Нечипуренко, которая присутствовала на месте происшествия, рассказала, что получила ожог глаз в результате применение газа.

"Я получила ожог. "Скорая" была, оказывала помощь тем, кто в этом нуждался", – рассказала она.

А "Укринформу" Нечипуренко объяснила, что пресс-конференция посвящалась пассажирским автоперевозкам.

"Где-то в 12.30-13.00 из коридора начали стрелять через дверь в помещение пресс-клуба, а также применили газ. Пулями в помещениях разбили окна, которые выходят на улицу. Были очереди (выстрелов – ред.), я думаю, что это из автомата", – рассказала она.

"Полиция на данный момент не знает, кто стрелял", – отметила журналистка.

На месте происшествия работает полиция.

Кирилла Стремоусова задержали и направили в отделение полиции. Вместе со Стремоусовым в полицию доставили и других участников инцидента.



