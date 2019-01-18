Приехали гости? - Плати налог! Украинцы в шоке от нового налога

18.01.2019 16:58

В Украине вступил в силу закон, который обяжет жителей страны платить особый налог за гостей-иностранцев

Отмечается, что 1 января 2019 года Украине вступил в силу закон №2628-VIII о внесении изменений в Налоговый кодекс об улучшении администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, пишет Политека.

Как известно, изменения коснулись не только механизмов повышения акцизных сборов, но и внедрения уплаты так называемого туристического сбора.

До этого года туристический сбор платили туристы, которые останавливались в хостелах и гостиницах, а ставка была на уровне 1% от общей стоимости проживания. Однако, теперь правила изменились и сбор придется платить не только хостелам/гостиницам, но и обычным людям, к которым приехали гости из других стран.

Специалисты предполагают, что при въезде в Украину иностранцев заставят указывать адрес проживания и фамилию приглашающей стороны. И уже конкретный человек вынужден будет оплатить налог за своих гостей после их отъезда. Отследить знакомых, которые путешествуют внутри страны, практически невозможно, поэтому платить туристический сбор за их пребывание, скорее всего, не придется.

Но главное нововведение касается размера самого туристического сбора. Для украинских туристов его максимальный размер составит 0,5%, а для иностранных гостей — до 5% от минимальной заработной платы за каждый день проживания. С 1 января размер «минималки» составляет 4173 грн в месяц, поэтому максимальная ставка для наших соотечественников будет 20,86 грн, а вот иностранцам придется платить 208,6 грн в сутки.

Размер ставки устанавливает каждый город отдельно, поэтому местные администрации пока думают над размером сбора. В отличие от предыдущих годов платить туристический сбор надо будет не после выезда туриста, как это происходило ранее, а во время его приезда.