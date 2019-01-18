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«Шоумен Зеленский «похоронил» Порошенко»: пропагандисты РФ выдали очередную «сенсацию» об Украине

18.01.2019 14:54
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«Шоумен Зеленский «похоронил» Порошенко»: пропагандисты РФ выдали очередную «сенсацию» об Украине

В российских пропагандистских средствах массовой информации активно распространяется проморолик к сериалу «Слуга народа» с участием шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского в главной роли.

Как передает replyua.net, на российском ТВ неожиданно обратили внимание на распространенный еще в прошлом году ролик, в котором показаны кадры из сериала «Слуга народа», на которых герой Зеленского «похоронил» предыдущего главы государства.
Пропагандисты Кремля сразу же решили, что речь якобы идет о Петре Порошенко, и выпустили материалы с соответствующими заголовками. «Зеленский устроил «похороны» Порошенко», – отметили они.
Как известно, президентские выборы запланированы на март 2019 года. Владимир Зеленский заявил о своем походе в политику вместе с партией «Слуга народа», чье название носит сериал з шоуменом, в котором он исполняет роль президента Украины.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, похороны, Порошенко
 
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