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Девушка с приданым. Надежда Савченко отсудила зарплату в 450 тысяч

19.01.2019 22:26
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Девушка с приданым. Надежда Савченко отсудила зарплату в 450 тысяч

Председатель комитета ВР по нацбезопасности Сергей Пашинский утверждает, что нардеп Надежда Савченко, которую держат под стражей, получит 450 тыс. грн. депутатской зарплаты.

«Правоохранительные органы помешали ей ходить на работу и получать зарплату», -

отметил депутат, поясняя мотивацию судебного решения.

Напомним, что депутата Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан собирались обстрелять дома в правительственном квартале Киева, убить руководство государства и захватить здание Верховной Рады.

Савченко

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями УК Украины. Также утверждается, что для совершения планируемых терактов, подозреваемые в ноябре 2017 года перевозили оружие из оккупированной на подконтрольную Украине территорию. 22 марта 2018 года Верховная Рада дала добро на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. После чего после она была задержана СБУ прямо в здании Верховной Рады. На посвящённой этому событии пресс-конференции, генпрокурор Украины Ю. Луценко отметил, что «очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны»

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, суд, зарплата, Савченко
 
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