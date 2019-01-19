Девушка с приданым. Надежда Савченко отсудила зарплату в 450 тысяч

19.01.2019 22:26

Председатель комитета ВР по нацбезопасности Сергей Пашинский утверждает, что нардеп Надежда Савченко, которую держат под стражей, получит 450 тыс. грн. депутатской зарплаты.

«Правоохранительные органы помешали ей ходить на работу и получать зарплату», -

отметил депутат, поясняя мотивацию судебного решения.

Напомним, что депутата Надежду Савченко и руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана обвиняют в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан собирались обстрелять дома в правительственном квартале Киева, убить руководство государства и захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями УК Украины. Также утверждается, что для совершения планируемых терактов, подозреваемые в ноябре 2017 года перевозили оружие из оккупированной на подконтрольную Украине территорию. 22 марта 2018 года Верховная Рада дала добро на привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. После чего после она была задержана СБУ прямо в здании Верховной Рады. На посвящённой этому событии пресс-конференции, генпрокурор Украины Ю. Луценко отметил, что «очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны»

Источник: http://kr24.com.ua