Климкин: Ведем переговоры о безвизе еще с 22 странами

19.01.2019 17:20

На сегодняшний день Украина ведет переговоры о введении безвиза или упрощении действующего режима въезда еще с 22 странами. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 января, в ходе брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, либерализация визового режима является мегаприоритетом МИД Украины. «На сегодня мы ведем переговоры и консультации с 22 странами мира об упрощении режима или безвизе. Прямо сейчас идут переговоры... Мы хотим за несколько лет выйти на достойный результат», – отметил министр.

По его словам, сегодня украинцы могут абсолютно спокойно въезжать без виз в 86 стран мира. «Из них в 34 страны необходим биометрический паспорт... 112 государств мы делим на две группы. 54 страны – это упрощенный въезд, это фактично частичный безвиз – либо электронная виза, либо по прибытию. Еще в 58 стран пока еще нужна виза», – напомнил Климкин.

Ранее сообщалось, что Украина, получив за год безвизовый режим с 14 странами мира, не изменила позиции в обновленном рейтинге паспортов мира по версии Henley&Partners, оставшись на 41-м месте из 104-х.

Источник: https://dnews.dn.ua