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Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день

19.01.2019 11:40
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Крещение Господне: что категорически нельзя делать в этот день

19 января православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление (Водокрещи), пишут Подробности.

В народе праздник назвали Водокрещи. Название появилось из-за основных крещенских обрядов – водоосвящения, или водокрещения.

К Крещению готовились еще накануне: мыли избы и тщательно выметали сор, в котором, по мнению наших предков, мог спрятаться чертенок. По поверью, утром перед водоосвящением в воде должны утонуть все чертенята. Вечером по возможности все люди шли в церковь на службу, по окончанию которой совершалось великое водосвятие. Его крестьяне считали торжеством особой важности.

По народным представлениям, ночью накануне Рождества открываются небеса. По поверьям, происходит это в момент, когда Спаситель входит в реку. Знамением этого события является волнение воды в стакане или чашке, которое чаще всего происходит в полночь. Дождавшись этого знака, нужно быстрее идти на улицу.

Приметы на 19 января

  • Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди метели.
  • Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.
  • Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
  • Ясный день – к неурожаю.
  • В полдень синие облака – к урожаю.
  • Сильные вихри на Крещение поднимаются – к хорошему роению пчел.
  • Если день теплый, то хлеб будет густой.
  • Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Ещё это знак, что овцы в этом году будут хорошо ягниться.
  • Полный месяц – к полноводию весной.
  • Если день солнечный и теплый, то хорошая погода продлится ещё несколько недель.
  • Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.
  • Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если же есть промежуток, то урожайное.
  • Собаки много лают – будет вдоволь дичи.
  • День удачен для гадания.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, праздник, запрет, Крещение Господне
 
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