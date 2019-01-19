Кураторы из РФ решили полностью переломить церковную ситуацию на оккупированных территориях

19.01.2019 11:20

Предоставления автокефалии украинской церкви вызвал большой резонанс в Украине и мире. Не остался в стороне и оккупированный Донбасс, где УПЦ МП была источником враждебной идеологии, идущей из правящей верхушки России.

После принятия Томоса, российские оккупанты на Донбассе начали терять одну из основных и не отделимых пропагандистских возможностей духовного влияния на народ.

Что в свою очередь вызвало недовольство в Кремле, с дальнейшем обвинение Украины в расколе православного мира и преследовании людей по религиозному признаку. Помимо обвинений, “российские кураторы” решили полностью переломить церковную ситуацию на неподконтрольной Украине территории. С целью “защиты” интересов русскоязычного, православного населения церкви переименовали с УПЦ МП на “Российскую православную церковь в Украине”.

Помимо простых прихожан такие церкви начали посещать и представители ФСБ РФ и “МГБ” оккупированных “республик”.

Целью которых было ужесточения контроля церкви. Они начали вызывать священников на собеседования и отсеивать на “своих” и “чужих”. Такой процедурой вытесняли “неугодные” церкви. У священников Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и протестантских церквей требовали новой регистрации их общин. В случае отказа и невыполнения новых требований общины грозили закрыть, а священникам угрожали выселением и депортацией.

Жесткое давление на религиозные общины при отсутствии какой-либо процедуры перерегистрации, еще больше усложнило задачу. Священников начали регулярно вызывать на допросы, так после одного общения, в Донецке была опечатана и закрыта мечеть в Калининском районе города. Эта мечеть была единственной работающей в городе. Из-за сильного давления перестали существовать общины в Горловке, Кировском, даже община в донецком поселке Октябрьский практически перестала работать.

На момент начала боевых действий только в Донецкой области было 1797 зарегистрированных религиозных организаций. Количество которых увеличивалось со времен независимости.

Для сравнения состоянием на 1991 год было около 180 религиозных организаций. Что касается духовных учебных заведений таких как Донецкий христианский университет, то они почти все прекратили свою деятельность, а часть из них была захвачена и разворована боевиками.

Ситуация на “религиозном фронте” сейчас остается очень сложной. Там работают грубо и не просчитывают последствия своих действий в очень тонкой сфере. Религиоведов, специалистов по религиозному законодательству нет, а специальный отдел по контролю за религиозными организациями в “МГБ ДНР” есть, поэтому все и носит такой трагический характер.