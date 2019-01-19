На условиях России? Горбулин раскритиковал приверженцев быстрого окончания войны на Донбассе

19.01.2019 10:45

Проблема современного Донбасса не может быть решена в самое кратчайшее время, как это постоянно обещают некоторые украинское оппозиционеры. Возможность возвращения временно неподконтрольных Киеву территорий актуальна лишь на российских условиях, создав там «украинскую Чечню», куда Киеву придется вливать средства, а управлять регионом начнут «из-за поребрика».

Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «Фактам» озвучил первый вице-президент Национальной академии наук, советник президента Украины Владимир Горбулин.



«Так называемые оппозиционеры обещают за пять-шесть недель решить проблему Донбасса. Но я хочу спросить, на каких условиях? На российских? То есть создать там «украинскую Чечню». Украина будет инвестировать в восстановление разрушенной инфраструктуры деньги, а управлять регионом реально будет Россия, чего, собственно, хочет добиться господин Путин», — отмечает ученый.



В том числе, Горбулин поддерживает нынешнего украинского президента в его стремлении урегулировать военный конфликт на Донбассе политико-дипломатическим путем на условиях, приемлемых для нашей страны. «Я согласен с Петром Порошенко, который даже в период военного запала все-таки делает ударение на политико-дипломатическом пути урегулирования», — считает он.