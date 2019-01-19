«Народный фронт» пошел на сделку с Юлией: стали известны детали

19.01.2019 15:15

Часть групп влияния во второй партии власти “Народный фронт” (НФ), чей рейтинг остается в пределах статистической погрешности, продолжают переговоры с лидером президентской гонки, председателем партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко, надеясь с ее помощью сохраниться на украинском политическом олимпе, пишет Страна.

Информированные собеседники в обеих политсилах, подтверждая переговорный процесс, отрицают заключение конкретных договоренностей, о которых уже сообщила пресса.

Главное для верхушки НФ теперь до новых выборов в Раду сохранить главный актив партии - ее фракцию из 80 депутатов, вторую по численности в парламенте, которой станет ставкой в большой игре и, возможно, залогом будущего в политике.

Кто с кем против кого

Центры влияния в Народном фронте, прежде всего, глава партии Арсений Яценюк и министр внутренних дел Арсен Аваков продолжают обсуждать с лидером “Батькивщины” Юлией Тимошенко детали возможного предвыборного союза.

“Переговоры идут со всеми группами влияния, кроме Турчинова” - отметил собеседник в окружении Тимошенко.

Напомним, в НФ существует несколько неформальных групп, ориентирующихся в своей деятельности на экс-премьер-министра и партийного “кормчего” Яценюка, главу МВД Авакова, спикера Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова. Некоторые журналисты видят во фракции НФ также группу некогда главного спонсора политсилы, экс-депутата и близкого друга Яценюка Николая Мартыненко, который сложил депутатские полномочия после скандала с обвинениями Национального антикоррупционного бюро против него.

Отсутствие отношений с некогда ближайшим соратником Турчиновым - следствие громкого политического “развода” Тимошенко с ним (впрочем, и другими нынешними лидерами “Народного фронта”) перед выборами в Раду 2014 года, после которого и возник НФ. И если разногласия с Яценюком и Аваковым были забыты, то Турчинов, как говорит источник в “Батькивщине”, до сих пор “не прощён”.

Вряд ли это его беспокоит, ведь секретарь СНБО сильно сблизился с президентом, и даже на заседания фракции своей партии он уже не ходит - в отличие от Яценюка и Авакова, которые редко их пропускают.

Договоренности между Тимошенко и главой МВД в политических кругах считают решенным вопросом. По одной из версий, попавшей уже в прессу, в обмен на защиту результата лидера “Батькивщины” на выборах Аваков сохраняет портфель министра, а НФ - места в будущем избирательном списке ее политической силы. Посредником якобы выступает Яценюк. Также, по слухам, обе стороны договариваются об изменениях в Конституцию для перехода Украины к парламентской форме правления (правда, чем ближе выборы, тем больше в политических кругах сомнения, что Тимошенко в случае своей победы согласится урезать собственные полномочия).

Однако Тимошенко и Аваков никак не показывают, что вступили в сделку. Косвенным доказательством ее наличия некоторые считают заявление министра, что на президентских выборах МВД не будет покрывать схемы по скупке голосов избирателей и подтасовки результатов. Намерения нечестно играть приписывают как раз власти, а не оппозиции. То есть слова Авакова - на руку Тимошенко, которая по всем социологическим опросам серьезно опережает президента Петра Порошенко, впрочем, еще не объявившего об участии.

Собеседник издания, близкий к руководству НФ, подозревает, что договоренности Тимошенко с главой МВД только предварительные.

“Аваков считает, что договорился (с лидером “Батькивщины” - Прим.Ред.). Но, думаю, чтобы сделка состоялась, ему надо показать результат на выборах. А он будет это делать? Если да, получится ли у него эффективно вскрыть “сетки” для избирателей на местах? По результату будет и награда”, - полагает источник.

И Тимошенко ведь тоже еще нужно выиграть выборы, чтобы показать себя договороспособной.

Момент с квотой НФ также выглядит сомнительно. Источник в окружении Тимошенко убеждает “Страну”, что людям Яценюка никто не обещал часть списка “Батькивщины”.

“Но мы разговариваем с теми “фронтовиками”, кто вел себя нормально с нами все эти годы. Там же многие бывшие наши (то есть выходцы из “Батькивщины”, покинувшие партию вместе с Яценюком и Турчиновым ради НФ - Прим.Ред.) ", - говорит он.

Член политсовета "Батькивщины" Андрей Павловский в беседе со "Страной" признает, что "отдельные" мажоритарщики от НФ предложили кандидату Тимошенко поддержку на выборах.

"В зависимости от того, насколько они реально помогут, будет ли этот вклад видно, они получат право баллотироваться по своим округам при поддержки нашей партии. Если, правда, еще останется мажоритарная система. Но никаких гарантий никто никому не давал. А по министрам речь может идти только по итогам выборам. Тогда все варианты будут обсуждаться. А сейчас это (о сохранении поста за Аваковым - Прим.Ред.) не более чем слухи", - отметил Павловский изданию.

Съезд не ради кандидата

На 2 февраля, за день до того, как заканчивается выдвижение кандидатов в президенты, запланирован съезд НФ, на котором, как анонсировал Аваков, партия примет решение в отношении кампании. Источник в НФ утверждает, что своего кандидата политсила не будет выдвигать. И это странно, ведь все партии в эти дни проводят съезды исключительно с этой целью.

Но партийный форум НФ, по словам источника, нужен верхушке партии, чтобы показать сплоченность и готовность дальше быть вместе. "Говоря о необходимости членства в партии для нашего кандидата в президенты, Яценюк уточнил: если (!) “Народный фронт” все-таки решит его выдвигать. А мы и не будем. Вместо этого мы покажем, что мы едины и держимся, и дадим отчет нашим избирателям, неважно сколько их осталось", - комментирует он.

Сам Яценюк отказался баллотироваться, понимая отсутствие малейших шансов. “Рейтинг фактически на уровне нуля”, - признался сам экс-премьер в одном из последних интервью.

Но сплоченную фракцию еще можно ”продать” в политических торгах. “Она остается важным ресурсом Яценюка и Авакова, поэтому, прежде всего, они постараются не дать депутатам разбежаться”, - объясняет собеседник издания.

Проблемой же остается, что ничего более предложить лидеры однопартийцам не могут.

“Наше будущее остается загадкой. Яценюк с простыми депутатами не делится мыслями насчет того, “а что же дальше”, но призывает держаться или вообще отвечает абстрактно - в стиле своих бордов на улицах. Его поездки по областным организациям прекратились, хотя о них он так много говорил. Видно, что лидер в тупике. Единственным приемлемым вариантом он видит сохранение фракции, и Аваков, по-видимому, с ним солидарен”, - говорит собеседник в НФ, правда, критически настроенный по отношению к партийному руководству.

Политолог Анатолий Октисюк считает, что такая задача для лидеров НФ - вполне по силам. “Среди “фронтовиков” мало самодостаточных людей. Большинство попало во фракцию, благодаря удачному стечению обстоятельств. Они зависимы от лидеров и дисциплинированы. Их голоса можно будет обменять новому президенту, кто бы это не был, по “выгодному курсу”, если он решит до парламентских выборов поменять "своих" министров, например, обороны или иностранных дел”, - полагает эксперт.

Источник: https://from-ua.com