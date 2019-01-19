Очень страшное лунное затмение: чего опасаться в день кровавой Луны

19.01.2019 16:21

Астролог Влад Росс предупредил о негативных последствиях лунного затмения 21 января.

"Нас ждет очень страшное лунное затмение 21 января – "кровавая" Луна. Потому период с 18 по 24 января, может быть связан с природными катаклизмами: землетрясениями, ураганами и т.д. В том числе, в этот период может статься так, что Ким Чен Ын или Путин психанут и направят по каким-то целям свои ядерные ракеты. Также в это время может неожиданно взорваться какая-то атомная электростанция", - отметил Росс в комментарии Главреду.

По его словам, это будет очень мрачное и апокалиптическое лунное затмение.

""Некоторые даже предсказывают "конец света" на эти дни. Однако я убежден, что никакого "конца света" не будет, но вне всяких сомнений – это будет крайне неблагоприятное время.

Также опасный период с 18 по 22 января, когда возможны несчастные случаи на железной дороге, возгорания, короткие замыкания, а также авиакатастрофы", - сказал он.

Астролог советует накануне затмения и до 25 января не принимать какие-то судьбоносные решения.

"Например, не стоит в это время менять место работы или род деятельности, не стоит заключать долгосрочных контрактов. Таких шагов лучше не предпринимать, потому что можно запросто "наломать дров", и ни к чему хорошему в конечном итоге это не приведет", - резюмировал он.

Источник: https://from-ua.com