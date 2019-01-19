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Платежкки с "дикими" суммами за газ: в Нафтогаз прокомментировали ситуацию
В декабре 2018 года киевляне получили платежки за газ с вдвое большими суммами, чем в ноябре. Глава Нафтогаза Андрей Коболев прокомментировал сложившуюся ситуацию, передает «РБК Украина».
«Там произошла привычная ситуация с «игрой в поддавки» между облгазами и Министерством энергетики. Решением суда было отменено уменьшение норм и автоматически в силу вступили старые нормы», — подчеркнул Коболев.
По его словам, причиной подобных начислений стало судебное решение и неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную норму.
Он также добавил, что в нашем законодательстве действуют те нормы, которые были приняты последними — до тех, которые отменил суд.
«К сожалению, ни одна компания, которая действует в украинском поле, не имеет права применять другие нормы, иначе будут последствия с точки зрения контролирующих органов. Поэтому это судебное решение и эта непонятная неспособность центрального органа исполнительной власти установить окончательную правду в том, какая должна быть норма, и доказать ее в суде, она и стала причиной этих начислений», — сказал Коболев.
Теги: Донбасс, газ, коммунальные услуги
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